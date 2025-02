NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 540 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Giacomo Romeo rechnete in seinem Kommentar vom Sonntag damit, dass auf einen Einstieg des Investors Elliott beim Ölkonzern Änderungen in dessen Management folgen könnten./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2025 / 15:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2025 / 15:42 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007980591