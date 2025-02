Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit Zugewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.861 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Siemens Energy und Vonovia. Die stärksten Abschläge gab es derweil bei den Qiagen-Aktien."Es kam, wie es nicht anders kommen musste: Die USA stellen ein weiteres Strafzollpaket gegen Stahl- und Aluminiumeinfuhren in die USA vor", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Diese Maßnahme richtet sich nicht speziell gegen ein Land, aber es macht deutlich, dass der Handelsprotektionismus weiter vorangetrieben wird."Die deutsche Wirtschaft sei davon nur in kleinen Teilen betroffen, da die Stahlproduktion von Deutschland international kaum noch eine Rolle spiele, so Lipkow. "Es sind Länder wie Indien, Taiwan und Südkorea, die bis zu 5 Prozent ihrer Stahl-Ausfuhren in die USA exportiert haben", sagte er. "Dennoch kommen die Einschläge auch für die EWU näher und so einige Branchen und Sektoren sollten sich schon einmal warm anziehen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0312 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9697 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 75,14 US-Dollar, das waren 48 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.