Die Konkurrenz für Tesla in China wächst: Mit der Galaxy-Reihe von Geely und dem Mona 03 von Xpeng drängen neue Modelle in das Segment der günstigen Elektrofahrzeuge und setzen Tesla unter Druck. Diese Fahrzeuge, die um die 150.000 Yuan (ca. 20.524 Dollar) kosten, richten sich vor allem an junge, preisbewusste Mittelklasse-Käufer.Laut Eric Han, Senior Manager bei der Beratungsfirma Suolei in Shanghai, legen diese Kunden großen Wert auf intelligente Fahrzeugfunktionen wie autonome Fahrassistenzsysteme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...