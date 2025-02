- HEALWELL erhält vom Overseas Investment Office von Neuseeland (das "OIO") die Genehmigung zur Übernahme aller Aktien (die "Orion-Aktien") von Orion Health Holdings Limited ("Orion Health"), wie im zuvor bekannt gegebenen Aktienkaufvertrag vom 16. Dezember 2024 vorgesehen.

- Orion Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der globalen Gesundheitstechnologie mit über 70 Kunden weltweit in 11 Ländern und etwa 400 Mitarbeitern. Orion Health erzielt Einnahmen durch Abonnementlizenzen und Dienstleistungen, mit denen es weltweit renommierte Kunden des öffentlichen Sektors mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Dateninteroperabilität und Orientierung im Gesundheitswesen versorgt. Die Übernahme von Orion Health wird globalen Gesundheitssystemen die Möglichkeit bieten, auf die erstklassige KI-Technologie von HEALWELL zuzugreifen, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse im Gesundheitswesen zu erzielen.

- Nach der Zustimmung von OIO wird HEALWELL den Übernahmeprozess einleiten und geht davon aus, dass das Unternehmen die Transaktion abschließen und 100 % der Aktien von Orion am oder vor dem 1. April 2025 erwerben wird.

Toronto, ON, 10. Februar 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt auf präventiver Pflege, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zustimmung des Overseas Investment Office von Neuseeland (das "OIO") erhalten hat, alle Stammaktien (die "Orion-Aktien") der in Auckland, Neuseeland, ansässigen Orion Health Holdings Limited ("Orion Health") zu erwerben, wie im Aktienkaufvertrag vom 16. Dezember 2024 zwischen dem Unternehmen, Orion Health und McCrae Limited als alleinigem Verkäufer vorgesehen, und zwar nach dem gleichzeitigen Erwerb von 100 % der Orion-Aktien am oder vor dem 1. April 2025 und nach der gleichzeitigen Veräußerung der nicht strategischen Geschäftsbereiche von Orion Health, für einen Gesamtbetrag von 175 Mio. NZD zuzüglich eines leistungsabhängigen Earn-outs von bis zu weiteren 25 Mio. NZD.

Orion Health ist weltweit führend bei der Entwicklung und Bereitstellung von Plattformen für den Austausch von Gesundheitsinformationen und -daten mit über 70 Kunden in 11 Ländern weltweit und etwa 400 Mitarbeitern, darunter namhafte Kunden aus dem öffentlichen Sektor. HEALWELL und Orion Health sind gut positioniert, um erhebliche Umsatz- und Kostensynergien zu erzielen, und haben die gemeinsame Mission, das Gesundheitswesen durch KI und datengesteuerte Innovation zu revolutionieren. Die Übernahme von Orion Health bedeutet, dass weltweit über 150 Millionen Versicherte erfasst werden, was die Präsenz von HEALWELL bei der Umsetzung seiner Mission der Früherkennung von Krankheiten erheblich erweitern wird. Durch die verstärkte Durchdringung des öffentlichen Sektors, unterstützt durch die langjährigen Beziehungen von Orion Health zur Regierung und die breitere Kundenbasis, wird auch die Plattform von HEALWELL erheblich erweitert. Orion Health stärkt die Position von HEALWELL als weltweit führendem Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie und künstliche Intelligenz und eröffnet neue Möglichkeiten in den Bereichen Gesundheitsmanagement der Bevölkerung, klinische Forschung und Vorsorge.

Die OIO-Zustimmung unterliegt bestimmten Auflagen, die für alle Personen im Ausland gelten, denen die Zustimmung zum Erwerb bedeutender neuseeländischer Geschäftsvermögen erteilt wird. Darüber hinaus muss HEALWELL die Orion-Aktien am oder vor dem 28. Februar 2026 erwerben. Nach Erhalt der OIO-Zustimmung wird HEALWELL mit dem Transaktionsabschluss beginnen und geht davon aus, dass die Transaktion und der Erwerb der Orion-Aktien am oder vor dem 1. April 2025 abgeschlossen sein wird.

Weitere Informationen zu den Bedingungen der Transaktion finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 16. Dezember 2024, 17. Dezember 2024, 14. Januar 2025, 21. Januar 2025 und 28. Januar 2025, die auf SEDAR+ verfügbar sind.

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der TSX und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über ORION HEALTH

Orion Health ist ein globales Technologieunternehmen im Gesundheitswesen und hat sich zum Ziel gesetzt, das Gesundheitswesen für alle neu zu gestalten. Orion Health führt den Wandel im Bereich der digitalen Gesundheit mit Gesundheits- und Pflegeorganisationen an, um das Wohlergehen jedes Einzelnen mit unserer weltweit führenden Unified Healthcare Platform zu verbessern. Es besteht aus der digitalen Haustür Virtuoso, der digitalen Krankenakte Amadeus und der Gesundheitsintelligenzplattform Orchestral, die jeweils auf umfangreichen Gesundheits- und Sozialdaten, maschinellem Lernen und 30 Jahren Innovation zur Verbesserung des weltweiten Wohlbefindens basieren. www.orionhealth.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zum Abschluss der Transaktion und zum voraussichtlichen Abschlussdatum, zur voraussichtlichen zukünftigen finanziellen Performance und zum Wachstum von Orion Health und HEALWELL sowie zu den potenziellen Synergiemöglichkeiten zwischen den Produkt- und Dienstleistungsangeboten von HEALWELL und Orion Health und den von ihnen bedienten Märkten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie "erwerben", "positionieren", "Gelegenheit", "erwartet", "schaffen", "transformieren", "antizipieren" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen zu erkennen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", "dürften" oder "erfolgen" getroffen werden, eintreten oder erreicht werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen durch die Geschäftsführung sowie auf einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die, obwohl sie von HEALWELL zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Fähigkeit der Parteien, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen, einschließlich der Fähigkeit von HEALWELL, die Transaktion abzuschließen und die zur Finanzierung des Kaufpreises erforderlichen Mittel aufzubringen; die Fähigkeit von HEALWELL, das Geschäft, die Produkte und Dienstleistungen von Orion Health erfolgreich in die eigenen zu integrieren und zu skalieren; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die Fähigkeit von HEALWELL, die zusätzlichen Bedingungen der OIO-Zustimmung zu erfüllen und weiterhin zu erfüllen; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammen genommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die allgemeiner oder spezifischer Art sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

