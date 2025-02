Aktuell gibt es Ärger für den Neobroker Trade Republic. Dabei hat sich sogar die deutsche Finanzaufsicht Bafin eingeschaltet. Betroffen ist das beliebte Zinskonto des Berliner Fintechs. Das genau ist hier passiert und das sollten Kunden jetzt unbedingt wissen. Trade Republic ist einer der beliebtesten Neobroker in Deutschland. Das liegt nicht nur an den günstigen Handelskonditionen, sondern auch an dem Konto, das die Bank anbietet und das mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...