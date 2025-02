EQS-Media / 10.02.2025 / 11:17 CET/CEST

Frankfurt am Main, 25. Februar 2025 - PARMANTIER & CIE. hat die Berichterstattung zur CLINUVEL Pharmaceuticals Ltd. (ASX: CUV - ADR Level1: CLVLY - Börse Frankfurt/M: UR9 - ISIN: AU000000CUV3) aktualisiert. CLINUVEL hat zum Jahreswechsel 2024 ihre Unternehmensstrategie angepasst, um eine fokussierte Expansion und beschleunigte Entwicklungsprozesse umzusetzen. Die verstärkte Konzentration auf Schlüsselprojekte in der klinischen Entwicklung soll sowohl die Marktdurchdringung als auch den Unternehmenswert signifikant steigern.

Trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds konnte CLINUVEL im Zuge dieser Neuausrichtung positive operative Entwicklungen verzeichnen. Die Unternehmensstrategie setzt verstärkt auf die Weiterentwicklung der SCENESSE®-Therapie für Vitiligo, ACTH und EPP, während weniger entwickelte Projekte zurückgestellt wurden. Zudem stellt die Einführung der "PhotoCosmetics"-Produktlinie eine bedeutende Erweiterung des Geschäftsmodells dar. Die Markteinführung von CYACÊLLE Radiant ist für 2025 geplant, mit weiteren Produktlinien ab 2026. Diese Ergänzung im nicht-pharmazeutischen Bereich soll zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen.



