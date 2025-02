FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK nach Zahlen und einem Treffen mit dem Management auf "Hold" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Es habe eine interessante Diskussion zum Impfstoff gegen Meningokokken gegeben, auch wenn GSK da einen Rückstand im Vergleich zum Pharmakonzern und Hauptkonkurrenten Pfizer habe, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Zusammenfassend könnte eine mögliche Umstellung des Beratungsausschusses für Impfpraktiken (ACIP) auf eine risikobasierte Empfehlung in diesem Herbst dazu beitragen, die weitere Akzeptanz voranzutreiben./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BN7SWP63