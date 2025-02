PS5-Gamer:innen mussten in den vergangenen Tagen einen langanhaltenden Ausfall des Playstation Networks verkraften. Nachdem die Systeme wieder online sind, verspricht Sony jetzt eine Entschädigung. Doch diese sorgt für weiteren Unmut. Viele PS5-Gamer:innen wollten am Wochenende ihre Playstation anschalten und ein paar Stunden in ihren liebsten Spielwelten verbringen. Allerdings sorgte ein Problem im Playstation Network dafür, dass eine Vielzahl von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...