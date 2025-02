In Nachbarschaft eines Holzvergaser-Kraftwerks und einer Photovoltaik-Freiflächenanlage wurde in sieben Monaten Projektlaufzeit ein Speicher mit "Megapack 2XL"-Systemen von Tesla errichtet. Das slowenische Unternehmen NGEN hat in Fürstenfeld (Steiermark) den nach eigenen Angaben größten Batteriespeicher Österreichs in Betrieb genommen. Der Speicher steht direkt neben einem im vergangenen November eröffneten, mit Pellets befeuerte Holzvergaser-Kraftwerk. Die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit zwei Megawatt elektrischer und drei Megawatt thermischer Leistung wird von der Fürstenfelder Ökoenergie-GmbH, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...