Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag im Plus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 21.843 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von FMC, Deutscher Telekom und RWE, am Ende die Aktien von Qiagen und Merck."Die Investoren setzen weiterhin auf eine potenzielle Konjunkturerholung in Europa und fokussieren sich auf die im internationalen Vergleich günstig bewerteten deutschen Aktien", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Im Kauffokus stünden zum Wochenstart wieder einmal vermehrt die Vertreter der defensiven Branchen. "Es sind jedoch auch vereinzelt Schnäppchenjäger bei den arg gebeutelten Aktien der Deutschen Automotiveunternehmen zu erkennen", erklärte der Analyst. "Die Vorgehensweise der Marktteilnehmer ist äußerst vorsichtig und sehr selektiv. Die Börsianer schauen auf die heutige Handelseröffnung in den USA und deren Reaktionen auf die neue US-Strafzollrunde."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0334 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9677 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg für seine Verhältnisse deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,66 US-Dollar, das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.