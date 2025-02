Die Siemens-Aktie verzeichnete am Montagvormittag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Der Kurs des Technologiekonzerns rutschte um 0,2 Prozent auf 206,95 Euro ab, nachdem er zwischenzeitlich ein Tagestief von 206,65 Euro erreicht hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf 370.155 Aktien. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 150,68 Euro vom August 2024. Analysten sehen weiterhin Potenzial und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 209,57 Euro, während die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,35 Euro je Aktie liegt.

Intensivierung des Aktienrückkaufprogramms

Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erwarb Siemens in der ersten Februarwoche 2025 insgesamt 9.775 eigene Aktien. In der Woche vom 3. bis 9. Februar wurden die Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von etwa 201,40 Euro über die Frankfurter Wertpapierbörse erworben. Seit Beginn des Rückkaufprogramms im Februar 2024 hat der Konzern bereits mehr als 8,3 Millionen eigene Aktien über die Börse zurückgekauft, was das anhaltende Vertrauen des Unternehmens in die eigene Geschäftsentwicklung unterstreicht.

