Der Dax will es offenkundig noch einmal wissen. Nachdem der Index am Freitag (07. Februar) noch mit dem Unterfangen scheiterte, die 22.000 Punkte zu knacken, nimmt sich der Index zu Beginn der neuen Handelswoche noch einmal dieses Vorhabens an. Gelingt es dem Dax dieses Mal? Ein erneutes Scheitern könnte den Index womöglich in Bedrängnis bringen. Der Dax legt zu Wochenbeginn eine beeindruckende Stärke an den Tag. Der Index trotzt damit auch den ...

