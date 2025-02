Seit fast einem Monat kennt die Tesla-Aktie nur noch eine Richtung, und zwar bergab. Zum Wochenbeginn fiel der Kurs von Elon Musks Autobauer unter die Marke von 350 €. Das Mitte Dezember aufgestellte Allzeithoch ist inzwischen 25% entfernt. Was drückt den Aktienkurs von Tesla so stark nach unten und ist eine Trendwende in Sicht? Eine katastrophale Absatzentwicklung Auslöser für den Kursrückgang der letzten Wochen sind die desaströsen Absatzzahlen ...

