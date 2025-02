London - Der Goldpreis hat am Montag den Höhenflug wegen zunehmender Sorgen um mögliche Folgen der US-Zollpolitik fortgesetzt und ein Rekordhoch erreicht. Am Morgen stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London erstmals über 2900 US-Dollar. Am späten Vormittag wurde das Edelmetall bei 2906,30 Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Vor einem Jahr hatte eine Unze erst etwa 2.000 Dollar gekostet. Seit Mitte ...

