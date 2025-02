Berlin - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat eine Koalition mit der AfD nach der Bundestagswahl ausgeschlossen. "Unsere Position war immer klar", sagte BSW-Generalsekretär Christian Leye zu "Ippen-Media" (Dienstagausgaben). "Keine Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD, aber Ernsthaftigkeit und Zuhören gegenüber Wählern dieser Partei, die wütend über die politischen Verhältnisse sind."Zuvor hatte der Linken-Politiker Gregor Gysi zu "Ippen-Media" gesagt, er halte eine Regierungsbeteiligung von BSW und AfD für denkbar. "Ja, ich kann es mir vorstellen", sagte Gysi auf eine entsprechende Frage. "Sahra hat mal gesagt: Der Höcke ist ein Rechtsextremer, aber die anderen sind konservativ-liberal", behauptete der Linken-Politiker. "Über solche Formulierungen bereitet Sahra eine Zusammenarbeit mit der AfD vor."Gysi hält auch eine Regierungszusammenarbeit in den Bundesländern für möglich. "In Thüringen ist Höcke zu extrem, aber in anderen Ländern traue ich es ihnen zu, sofern die AfD etwas gemäßigter auftritt", sagte er.