Die meistgehandelten Produkte: Deutsche Telekom mit neuem Rekordhoch!

Zu Beginn der neuen Handelswoche schlägt sich der DAX® souverän. Am Nachmittag notiert er rund 0,6 Prozent höher, knapp unter der Marke von 21.900 Punkten. Ankündigungen des US-Präsidenten Trump, der Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Aluminium- und Stahlimporte erheben möchte zeigen keine Spur am deutschen Aktienmarkt. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Long Faktor-Optionsscheine auf Tesla.

Die Aktie des US-Autobauers gab am vergangenen Freitag um mehr als 3 Prozent nach und schloss bei 361,62 USD. Auch heute handelt das Papier vorbörslich 0,8 Prozent im Minus. Damit geht es seit fast einem Monat nur noch bergab. Gründe für diesen Abwärtstrend sind schlechte Absatzzahlen. Bereits vergangenes Jahr gingen die Verkaufszahlen zurück. Vor allem in Europa brachen die Absatzzahlen stark ein. Und auch in China, einem wichtigen Markt für Tesla, sank der Absatz um knapp 12 Prozent. Des weiteren wird Kritik am Tesla-CEO Elon Musk geübt. Seit er seine Position im US-Amt angenommen hat befürchten Anleger, dass seine Aufmerksamkeit auf Tesla schwindet. Auch Call-Optionsscheine auf die Deutsche Telekom stehen heute im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie des deutschen Telekommunikationsanbieters notiert heute bereits 1,75 Prozent höher. In den letzten 6 Monaten steht das Papier schon 35 Prozent höher. Ein wesentlicher Treiber ist eine kürzlich gestartete Beta-Phase des Starlink-Dienstes der Tochtergesellschaft T-Mobile. Analysten und Anleger sind weiterhin optimistisch gestimmt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Bull HD2047 4,95 103,535 USD 57,50 USD 2,13 Open End DAX® Bull UG1AYU 14,26 21871,65 Punkte 20471,19 Punkte 15,45 Open End HelloFresh SE Bull HD9X57 2,61 12,15 EUR 9,69 EUR 4,67 Open End DAX® Bear HD4B42 3,47 21883,00 Punkte 22204,44 Punkte 56,35 Open End DAX® Bear HD961K 9,88 21883,00 Punkte 22855,76 Punkte 22,13 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.02.2025; 14:07 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag The Goldman Sachs Group Inc. Call HD8QPP 6,51 655,715 USD 620,00 USD 7,10 18.06.2025 Deutsche Telekom AG Call UG0JTP 1,12 33,395 EUR 34,00 EUR 13,47 18.06.2025 Alphabet Inc. Call HD9K4D 1,43 188,505 USD 200,00 USD 6,31 17.09.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 6,30 723,80 EUR 700,00 EUR 7,07 19.03.2025 Netflix Inc. Call HD9K7M 30,18 1022,70 USD 750,00 USD 2,97 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.02.2025; 14:14 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla Inc. Long UG0D22 0,40 356,67 USD 325,69 USD 10 Open End Bechtle AG Long HC15Y8 2,83 31,96 EUR 20,98 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HD4F4H 4,14 724,40 EUR 603,23 EUR 6 Open End Alphabet Inc. (C Shares) Long HD746H 2,07 188,59 USD 160,52 USD 7 Open End Siemens Energy AG Long UG0GUB 6,91 56,62 EUR 45,70 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.02.2025; 14:17 Uhr;

