Die vier Mitgliedsunternehmen haben Preise für den Einbau ausgewertet und beklagen, dass viele Netzbetreiber die geltenden Obergrenzen ignorieren. Rabot Energy und Tibber haben die Netzbetreiber LEW und Bayernwerk wegen Forderungen von mehr als 800 Euro für einen Smart-Meter-Einbau abgemahnt. Octopus bietet seine Dienste in Sachen Smart Meter nun auch anderen Unternehmen, etwa Photovoltaik-Installateuren, an. Die Smart-Meter-Initiative (SMI) hat eine Übersicht der Preise erstellt, die von den sogenannten grundzuständigen Messstellenbetreibern - in der Regel sind dies die jeweiligen Verteilnetzbetreiber ...

