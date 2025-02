Der Goldpreis steigt am Montag um mehr als 1,5 Prozent, nachdem Präsident Trump neue Zollpläne angekündigt hat. - Händler setzen voll auf Gold als sicheren Hafen für Edelmetalle. - Bei diesem Tempo könnte Gold bald die Marke von 3.000 Dollar erreichen - Der Goldpreis (XAU/USD) macht einen Sprung nach oben, da sich Käufer am Montag in das Edelmetall ...

