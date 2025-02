FRANKFURT/AMSTERDAM/LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von Online?Essenlieferdiensten sind am Montag gefragt. MDax -Spitzenreiter Delivery Hero schaffte es dank Kursgewinnen von 5 Prozent wieder über die charttechnisch bedeutsame 21-Tage-Durchschnittslinie. Diese gilt als wichtiger Trendindikator für die kurzfristige Entwicklung. Ähnliches galt für die Titel des Kochboxenversenders Hellofresh, die um 2,6 Prozent zulegten. In Amsterdam und London stießen die Titel der Branchenkollegen Just Eat Takeaway und Deliveroo auf Kaufinteresse, wie die Kursgewinne von 2,9 beziehungsweise 1,3 Prozent zeigten.

Die Schweizer Großbank UBS rät bei Delivery Hero weiter zum Kauf. Das bestätigte Kursziel von 55 Euro beinhaltet eine Verdoppelung des aktuellen Aktienkurses. Daten belegten einen im Januar stabilisierten Marktanteil der Tochter Baemin in Südkorea, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb. Das dortige Marktwachstum sei im Dezember prozentual zweistellig geblieben. Der Fokus liege 2025 weiter auf einer möglichen schrittweisen Erholungsstory des Unternehmens. Als möglichen Kurstreiber für die Branche sah ein Händler zudem Vorschuss-Lorbeeren für die an diesem Donnerstag anstehenden Quartalszahlen von Delivery Hero./gl/he