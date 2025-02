DJ Unilever will Kosmetikhersteller Wild für 230 Mio Pfund kaufen - TV

DOW JONES--Unilever will nach einem Bericht des britischen Fernsehsenders Sky News das in London ansässige Unternehmen Wild übernehmen, einen Premium-Hersteller von nachfüllbaren Körperpflegeprodukten. Sky News berichtet unter Verweis auf Brancheninsider, der Konsumgüterriese wolle den Gründern und Investoren des Start-ups für 230 Millionen Pfund zahlen. Binnen weniger Wochen könne der Zukauf offiziell mitgeteilt werden. Unilever habe eine Stellungnahme gegenüber Sky News abgelehnt, so der Sender.

