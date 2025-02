Rheinmetall - RHM: Mega-Setup beim deutschen Rüstungskonzern!

Pullback im Aufwärtstrend bei der Rheinmetall-Aktie (RHM)

Trump-Rallye im europäischen Rüstungssektor!?!

Rheinmetall (RHM) - ISIN DE0007030009

Rückblick

Plus 30 Prozent in einem intakten Aufwärtrend, ein Pullback vom Allzeithoch zurück zum 20-Tagedurchschnitt und eine Hammerkerze zum Schluss mit dem Test der grünen Linie sind beste Vorraussetzungen für einen Loing Trade mit der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Aktie: Chart vom 10.02.2025, Kürzel: RHM Kurs: 728.0 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Für ein Kaufsignal fehlt bei der Rheinmetall-Aktie nicht viel. Es reicht eine Notierung über dem Tageshoch von gestern. Kursziel ist das bereits genannte Allzeithoch vom vergangenen Dienstag.

Mögliches bärisches Szenario

Rüstungsaktien wie Rheinmetall sind abhängig von öffentlichen Geldgebern. Eine schwierige Regierungsbildung nach den Bundestagswahlen könnte erst einmal für eine gewisse Flaute sorgen. Unter der unteren gelben Linie wären wir Long Trades vorsichtiger, würden das Wertpapier aufgrund der angespannten geopolitischen Lage weiter im Auge behalten.

Meinung:

Die Aktie von Rheinmetall steht derzeit im Fokus von Finanzanalysten. Nach Informationen von Bloomberg haben 21 Experten die Papiere des Rüstungskonzerns unter die Lupe genommen. Die überwiegende Mehrheit - genau 17 Analysten - empfiehlt zum Kauf der Aktie. Dem gegenüber steht lediglich eine einzelne Verkaufsempfehlung, während drei Experten zu einer neutralen Haltung raten. Nach der beeindruckenden Kursentwicklung zu Beginn des Jahres 2025 ist die momentane Konsolidierung kein Grund zur Beunruhigung. Vielmehr könnten Nachrichten über eine mögliche Deeskalation geopolitischer Spannungen in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin Bewegung in die Kurse von Rüstungsunternehmen bringen. Selbst wenn - wie zu hoffen ist - Frieden in der Ukraine einkehrt, dürfte sich an der Grundüberzeugung vieler Länder wenig ändern: Die Notwendigkeit, mehr in Verteidigung zu investieren, bleibt bestehen. Dies gilt umso mehr für europäische Unternehmen wie Rheinmetall, da US-Präsident Trump den europäischen Staaten mehr Eigenverantwortung überlassen will.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 31.43 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 256.51 Mio EUR

Meine Meinung zu Rheinmetall ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/rheinmetall-ein-eindeutiges-bild-20374638.html

Veröffentlichungsdatum: 10.02.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.