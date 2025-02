Die Adidas-Aktie zeigt sich am heutigen Handelstag in bemerkenswerter Verfassung und setzt ihren positiven Trend der vergangenen Wochen weiter fort. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier des Sportartikelherstellers einen Anstieg von 0,9 Prozent und erreichte einen Wert von 256,00 Euro. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Höchststand von 256,30 Euro markiert, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Bemerkenswert ist dabei die Handelsdynamik, die sich in einem Volumen von über 71.000 gehandelten Aktien manifestierte.

Positive Geschäftsentwicklung stützt Kursperspektive

Die robuste Kursentwicklung wird durch überzeugende Geschäftszahlen untermauert. Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte Adidas einen deutlichen Gewinnsprung: Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 2,48 Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 2,12 Euro je Aktie verbucht wurde. Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen mit einem Plus von 33,82 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro überzeugen. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,20 Euro und prognostizieren eine Dividende von 1,54 Euro, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,70 Euro entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 258,08 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

