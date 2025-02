Gaza-Stadt - Die islamistische Hamas hat die geplante Freilassung von weiteren Geiseln aus dem Gazastreifen bis auf Weiteres ausgesetzt. Grund seien angebliche israelische Verstöße gegen das ausgehandelte Abkommen, darunter eine Verzögerung der Rückkehr von Vertriebenen und das Blockieren von Hilfslieferungen. Die Ankündigung erfolgte am Montag über den Telegram-Kanal der Hamas.Angehörige von Geiseln und Vermissten teilten mit, man habe sich nach der Ankündigung an alle Vermittlerstaaten gewandt und fordere "schnelle Hilfe zur Wiederherstellung der Umsetzung des Abkommens". Die israelische Regierung wurde aufgerufen, "Maßnahmen zu unterlassen, die die Umsetzung des unterzeichneten Abkommens gefährden, und dessen Fortsetzung sicherzustellen, um die Rückkehr unserer 76 Brüder und Schwestern zu ermöglichen".Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plant laut eines Berichts der "Jerusalem Post", das für Dienstag vorgesehene Treffen des Sicherheitskabinetts auf die frühen Morgenstunden vorzuverlegen. Israels Verteidigungsminister Katz nannte die Ankündigung der Hamas eine "vollständige Verletzung" des Abkommens und erklärte, er habe die Armee angewiesen, höchste Alarmbereitschaft für "jede mögliche Entwicklung in Gaza" herzustellen. "Wir werden keine Rückkehr zur Realität des 7. Oktober zulassen", fügte er hinzu.