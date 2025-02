EQS-Ad-hoc: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Personalie

Klassik Radio AG: Einvernehmliche Änderung in geplanter Vorstandsbesetzung



10.02.2025 / 19:04 CET/CEST

Klassik Radio AG: Einvernehmliche Änderung in geplanter Vorstandsbesetzung Augsburg, 10. Februar 2025 - Die Klassik Radio AG gibt bekannt, dass Felix Kovac, der ursprünglich ab dem 1. Januar 2025 eine Position im Vorstand des börsennotierten Unternehmens übernehmen sollte, diese Rolle nicht antreten wird. Diese Entscheidung wurde im besten gegenseitigen Einvernehmen zwischen Herrn Kovac und dem Aufsichtsrat getroffen.

