Die Commerzbank-Aktie durchlief am Handelstag eine Berg- und Talfahrt an der Frankfurter Börse. Nach einem Handelsstart bei 18,90 EUR entwickelte sich der Kurs zunächst positiv, konnte die frühen Gewinne jedoch nicht halten und rutschte am späten Nachmittag um 0,5 Prozent auf 18,77 EUR ab. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Positionierung des Wertpapiers im Vergleich zum Vorjahr - der Kurs liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 10,28 EUR aus dem Februar 2024, was einem Anstieg von mehr als 45 Prozent entspricht. Die Analysten bleiben dennoch vorsichtig optimistisch und haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,79 EUR festgelegt, wobei das aktuelle 52-Wochen-Hoch bei 19,10 EUR nur knapp verfehlt wurde.

Dividende und Geschäftsentwicklung im Fokus

Die Geschäftszahlen der Commerzbank zeigen eine positive Entwicklung. Im jüngsten Quartal konnte das Finanzinstitut einen Gewinn je Aktie von 0,65 EUR verzeichnen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,55 EUR darstellt. Allerdings ging der Quartalsumsatz auf 2,33 Milliarden EUR zurück, was einem erheblichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Für die Aktionäre gibt es dennoch erfreuliche Nachrichten: Die prognostizierte Dividende für das laufende Jahr soll auf 0,758 EUR je Aktie steigen, nachdem im Vorjahr 0,650 EUR ausgeschüttet wurden. Experten erwarten für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 2,27 EUR je Aktie.

