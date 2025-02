Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete im heutigen XETRA-Handel eine volatile Entwicklung mit einer insgesamt positiven Tendenz. Nach einem Handelsstart bei 57,25 EUR bewegte sich das Papier im Tagesverlauf zunächst abwärts, konnte sich aber am Nachmittag erholen und legte um 0,3 Prozent auf 57,05 EUR zu. Das Handelsvolumen belief sich auf über 80.000 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist die aktuelle Bewertung im Kontext der historischen Kursentwicklung: Während das 52-Wochen-Hoch im März bei 123,75 EUR lag, wurde das Jahrestief von 44,28 EUR erst kürzlich im Januar verzeichnet.

Analysteneinschätzungen und Dividendenaussichten

Die Experten sehen für die Aktie ein mittleres Kursziel von 59,06 EUR, was noch Potenzial nach oben signalisiert. Für Aktionäre relevant ist zudem die erwartete Dividendenentwicklung: Nach einer Ausschüttung von 1,10 EUR im Vorjahr rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer reduzierten Dividende von 0,699 EUR. Die Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2025 liegen bei 2,04 EUR je Aktie. Die nächsten wichtigen Termine für Anleger stehen mit der Präsentation der Quartalszahlen am 12. Februar 2025 sowie der darauffolgenden Geschäftsergebnisse am 13. Mai 2026 bereits fest.

