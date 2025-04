FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Carl Zeiss Meditec sind am Dienstag nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal an charttechnischen Widerständen zurückgeprallt. Nach einem Kurssprung von bis zu 5 Prozent zum Handelsstart scheiterten sie anschließend an der 21-, 50- und 200-Tage-Linie, die als Signalgeber für den kurz-, mittel- und langfristigen Trend dienen.

Es muss sich nun zeigen, ob sie ihre vor einer Woche gestartete Kurserholung fortsetzen können. Nachdem der Kurs an den charttechnischen Widerständen abgeprallt war, sackte der Kurs um bis zu fast vier Prozent ab. Zuletzt verringerten sie ihren Abschlag wieder auf nur noch 0,2 Prozent.

Bessere Geschäfte im schwierigen chinesischen Markt und eine Übernahme hatten den Medizintechnikanbieter im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 angetrieben. Die Jahresziele wurden bestätigt./ajx/zb

