Martin Hartmann wird neuer CEO und Florian Seitz neuer CFO der Voltabox AG, Patrick Zabel verlässt Vorstand - Hauptaktionärin Triathlon Holding GmbH veräußert ihre Beteiligung - Erwerb der EKM Elektronik GmbH und strategische Neuausrichtung Paderborn, 10. Februar 2025 - Der Aufsichtsrat der Voltabox AG (DE000A2E4LE9) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, mit sofortiger Wirkung Martin Hartmann zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) und Florian Seitz zum Finanzvorstand (CFO) der Voltabox AG zu bestellen. Gleichzeitig scheidet Patrick Zabel, dessen reguläre Amtszeit noch bis zum 31. März 2025 liefe, aus persönlichen Gründen im Einvernehmen mit der Gesellschaft aus dem Vorstand aus, um sich neuen Aufgaben zu stellen. Die Triathlon Holding GmbH, die mit einer Beteiligung von 47,88 % Hauptaktionärin der Voltabox AG ist, hat der Gesellschaft heute ihre Absicht mitgeteilt, ihre Voltabox-Aktien vollständig zu veräußern. Einen Anteil von 28 % am Grundkapital übernimmt die JIAOGULAN Holding AG, eine Investmentgesellschaft nach Liechtensteiner Recht, als neue strategische Ankeraktionärin. 12,88 % der Voltabox-Aktien erwirbt zudem die Geraer Batterie-Dienst GmbH, eine von Martin Hartmann beherrschte Beteiligungsgesellschaft ("GBD"). Die FAS Beratung und Vermögensverwaltung GmbH, eine von Florian Seitz beherrschte Beteiligungsgesellschaft, beteiligt sich in Höhe von 7 % an der Voltabox AG. Die entsprechenden Aktienkaufverträge sind Teil einer heute abgeschlossenen Rahmenvereinbarung, in der sich die Voltabox AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats verpflichtet, 99 % der Geschäftsanteile an der EKM Elektronik GmbH ("EKM") von der Triathlon Holding GmbH und der AXXELLON GmbH, einer Tochtergesellschaft der Triathlon Holding GmbH, zu einem festen Gesamtkaufpreis von rund EUR 28,5 Mio. zu erwerben. Der Erwerb wird durch ein ebenfalls heute abgeschlossenes und mit 3 % p.a. verzinstes Nachrangdarlehen der GBD gegenüber der Voltabox AG in entsprechender Höhe finanziert. Das Darlehen ist durch die Verpfändung der erworbenen EKM-Geschäftsanteile an die GBD besichert. EKM beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Lösungen im Bereich elektronischer Baugruppen und Geräte, womit die Voltabox AG ihre Geschäftstätigkeit strategisch erweitern möchte. Der Vollzug der Aktienveräußerungen durch die Triathlon Holding GmbH und des Erwerbs der EKM-Geschäftsanteile durch die Voltabox AG stehen noch unter verschiedenen Bedingungen, deren Eintritt noch im Laufe des Monats Februar 2025 erwartet wird. Vorbehaltlich des Abschlusses der vorgenannten Transaktionen beabsichtigt die Voltabox AG, sämtliche Vermögenswerte, die ihren Geschäftsbereich "VoltaMobil" umfassen, an die Triathlon Holding GmbH zu veräußern. Der Geschäftsbereich VoltaMobil umfasst das Angebot von Hochvoltbatteriesystemen für Bus-, Bau-, Landmaschinen und leichte Nutzfahrzeuge. Die verbindliche Veräußerung der Vermögenswerte von VoltaMobil ist jedoch nicht Bestandteil der Rahmenvereinbarung, sondern soll vertraglich zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart werden. Das neue Management will durch diese strategischen Transaktionen ein nachhaltig profitables Geschäftsmodell der Voltabox AG etablieren, das die Grundlage für die Umsetzung der geplanten Wachstumsstrategie des Unternehmens bilden soll.

Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter von Elektronik- und Elektromobilitätslösungen. Kerngeschäft sind elektronische Komponenten bis hin zu ganzen Baugruppen, die sowohl in industriellen als auch in Consumer-Anwendungen zum Einsatz kommen, sowie Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis für Bau- und Landmaschinen sowie Elektro- und Hybrid-Busse. Darüber hinaus ist Voltabox über die Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH im Bereich der infrastrukturellen Energiegewinnung tätig.

Stefan Westemeyer

Technologiepark 32

33100 Paderborn

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: investor@voltabox.ag



