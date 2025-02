In einer bemerkenswerten Entwicklung haben gleich mehrere Führungskräfte des Industrieunternehmens Hillenbrand ihr Vertrauen in das Unternehmen durch substanzielle Aktienkäufe unter Beweis gestellt. Die Präsidentin und CEO erwarb 2.500 Aktien zu einem Preis von 32,68 Dollar pro Aktie, was einer Gesamtinvestition von rund 81.700 Dollar entspricht. Zeitgleich investierte der Finanzvorstand etwa 65.698 Dollar in 2.000 Unternehmensaktien, während der Senior Vice President für Strategie und Unternehmensentwicklung weitere 1.000 Aktien für insgesamt 32.830 Dollar erwarb. Diese koordinierten Insider-Transaktionen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen eine 17-jährige Historie kontinuierlicher Dividendenzahlungen vorweisen kann und aktuell eine Dividendenrendite von 2,9 Prozent bietet.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die jüngsten Geschäftszahlen von Hillenbrand zeigen ein gemischtes Bild: Während der Umsatz im vierten Quartal 2024 um 10 Prozent auf 838 Millionen Dollar stieg, verzeichnete das organische Wachstum einen leichten Rückgang von einem Prozent. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 2,93 und 3,09 Milliarden Dollar. Zudem plant Hillenbrand, durch Integrationsmaßnahmen jährliche Kosteneinsparungen von 30 Millionen Dollar zu realisieren. Als positives Signal für Anleger wurde kürzlich die Quartalsdividende auf 0,225 Dollar je Aktie angehoben.

Anzeige

Hillenbrand-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hillenbrand-Analyse vom 10. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Hillenbrand-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hillenbrand-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hillenbrand: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...