Die Loews Corporation verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen deutlichen Gewinnrückgang, während der Konzernumsatz gleichzeitig anstieg. Der Nettogewinn fiel von 446 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf 187 Millionen Dollar, was einem Ergebnis von 0,86 Dollar je Aktie entspricht. Der Umsatz hingegen erhöhte sich um 6,8 Prozent auf 4,55 Milliarden Dollar. Ein wesentlicher Grund für den Gewinneinbruch war eine bereits im Oktober angekündigte Pensionsbelastung in Höhe von 265 Millionen Dollar nach Steuern bei der Versicherungstochter CNA Financial. Ohne diese Sonderbelastung hätte der Nettogewinn bei 452 Millionen Dollar gelegen.

Positive Entwicklungen in Teilbereichen

Trotz der insgesamt rückläufigen Entwicklung gab es auch erfreuliche Aspekte. Die Pipeline-Tochter Boardwalk konnte ihr Ergebnis dank höherer Einnahmen aus Neuverträgen und abgeschlossenen Wachstumsprojekten deutlich steigern. Der Konzern setzte zudem sein Aktienrückkaufprogramm fort und erwarb im vierten Quartal 4,2 Millionen eigene Aktien für 349 Millionen Dollar. Die Bilanz zum Jahresende 2024 wies eine solide Position aus, mit Barmitteln und Investments von 3,3 Milliarden Dollar auf Holdinggesellschaftsebene bei einer Verschuldung von 1,8 Milliarden Dollar.

