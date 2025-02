Das geopolitische Klima wird immer frostiger. Was für die internationale Politik eine riesige Herausforderung in der Wahrung gegenseitiger Interessen bedeutet, ist für die Industrie nicht minder gefährlich. Denn es bilden sich Machtblöcke, welche sich zunehmend vom Westen abkehren und strikte Eigeninteressen verfolgen. So muss insbesondere bei der Achse Russland-China vermutet werden, dass das Klima gegenüber den USA unter Donald Trump und den Verbündeten belastet bleibt und in andere Bereiche ausstrahlt. Nicht umsonst haben Regierungen wichtige Metalle auf die strategische Beschaffungsliste setzen lassen. Wolfram ist das Metall für ultra-harte und hitzebeständige Oberflächen und ist Teil einer schwierigen Knappheitsdiskussion, denn 85 % des Metalls wird in China geschürft. Eine Zeitenwende für Wolfram-Produzenten, die den westlichen Markt im Auge haben. Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) arbeitet seit einigen Jahren an einem weiteren Minenstart in Südkorea, der nun kurzfristig ansteht. Und die Kundschaft steht Schlange, wenn es um den Output geht. Denn aktuell gilt: Je rarer, desto teurer. Die Aktie stieg schon 100 % in nur zwei Wochen - eine schnelle Übernahme könnte daher im Raum stehen. Zeit zu handeln!

