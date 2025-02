NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 195 auf 310 Euro angehoben. Der Augenoptikkonzern sichere sich im stetig wachsenden Markt konsequent Anteile und trete als vorherrschender Branchenkonsolidierer auf, schrieb Analyst Julien Dormois in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem sei man Innovator in Richtung MedTech, Digital und Hörgeräte. Insgesamt verdiene Essilor eine Premiumbewertung./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 18:04 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121667