Emmi Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Verwaltungsrätin Christina Johansson verstorben



11.02.2025 / 06:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Luzern, 11. Februar 2025 - Mit grosser Trauer gibt der Verwaltungsrat der Emmi Gruppe den Tod der Verwaltungsrätin Christina Johansson bekannt. Der Verwaltungsrat, die Konzernleitung und die Mitarbeitenden der Emmi Gruppe sprechen ihrer Familie und ihren Angehörigen tief betroffen ihr aufrichtiges Beileid aus. Christina Johansson, Mitglied des Verwaltungsrats der Emmi Gruppe, verstarb nach einer Krankheit am Freitag, 7. Februar 2025. Urs Riedener, Präsident des Verwaltungsrats, spricht im Namen des gesamten Verwaltungsrats, der Konzernleitung sowie aller Mitarbeitenden der Emmi Gruppe ihrer Familie und ihren Angehörigen sein tief empfundenes Beileid aus.

Christina Johansson war seit 2018 ein wertvolles und sehr geschätztes Mitglied des Verwaltungsrats der Emmi Gruppe. Als ausgewiesene Finanzexpertin und als Präsidentin des Prüfungsausschusses hat sie mit ihrer Kompetenz und breiten Industrieerfahrung das Unternehmen bereichert und massgeblich zum Erfolg der Gruppe beigetragen. «Wir verlieren mit Christina Johansson eine Kollegin, welche sich bis zuletzt mit grossem Einsatz für Emmi engagiert hat. Wir werden Christina sehr vermissen und ihr ein ehrendes Andenken bewahren», so Urs Riedener.

Der Verwaltungsrat der Emmi Gruppe wird die Nachfolge von Christina Johansson zu gegebener Zeit bekannt geben. Ad interim übernimmt Dominik Bürgy, Mitglied des Verwaltungsrats, den Vorsitz des Prüfungsausschusses der Emmi Gruppe. Downloadmaterial und weitere Informationen Medienmitteilung als PDF

CV Christina Johansson

Foto Christina Johansson

Emmi Media Corner Kontakte Medien

Simone Burgener, Mediensprecherin & Senior Communications Manager | media@emmi.com Investoren und Analysten

Ende der Adhoc-Mitteilung