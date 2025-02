ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Expansion

ALSO tritt in den US-Markt ein - Erster Schritt: Cloud



11.02.2025 / 06:57 CET/CEST





Emmen, Schweiz, 11. Februar 2025 PRESSEMITTEILUNG

ALSO tritt in den US-Markt ein

Erster Schritt: Cloud

Wie bereits in anderen Ländern zuvor, setzt der Technologieanbieter seine Wachstumsstrategie fort und führt cloud-fokussierte Geschäftsaktivitäten in neuen Märkten ein.

Die Attraktivität des US-Marktes liegt in seiner Position als grösste Volkswirtschaft der Welt mit 90 Millionen kommerziellen Nutzern und einem ITK-Gesamtmarktvolumen von 1,5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Dieser Markt weist eine hohe Nutzungsrate von Cloud-Anwendungen und IT-as-a-Service-Konsum auf, unterstützt durch ein breites Ökosystem von ±100.000 IT-Channel-Partnern.

ALSO Cloud US hat seine Geschäftstätigkeit mit den ersten Kunden aufgenommen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Beschleunigung von Cloud-Migrationen, die Stärkung der Cybersicherheit und die Förderung der Einführung von KI-Lösungen. In Anlehnung an das in Grossbritannien bewährte Modell ist ALSO Cloud US parallel mit einem PaaS-Partner gestartet, um das Wachstum im Markt zu beschleunigen und die Grundlage für weitere Verbesserungen zu schaffen.

Der ALSO Cloud Market Place (ACMP) ist die bevorzugte Plattform für IT-Profis, um erstklassige Technologielösungen zu kaufen, zu verkaufen und zu verwalten. Das einfache Onboarding und die reibungslose Migration werden von Resellern weltweit geschätzt - ebenso wie die Unterstützung durch ALSO, welche Risiken minimiert und die Partner in der Geschäftsentwicklung unterstützt.

Jan Bogdanovich, Managing Director Commercial Business der ALSO Holding AG (SIX: ALSN), erklärt: "Mit unserer Expansion in den US-Markt bauen wir unser Ökosystem weiter aus. Wir freuen uns darauf, unsere operative Exzellenz auch im dynamischen US-Markt zur Geltung zu bringen. Durch datenbasierte Erkenntnisse und einen kundenorientierten Ansatz werden wir ein zuverlässiges, hochwertiges Erlebnis bieten, das der Branche einen messbaren Mehrwert bringt."

Kontakt ALSO Holding AG

Kilian Maier

E-mail: kilian.maier@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 30 Ländern Europas sowie in insgesamt 144 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 135 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 540 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com

25-02-11 Media Release - US market entry DE

Ende der Medienmitteilungen