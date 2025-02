NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Franken belassen. Mögliche Änderungen bei den Regeln, die ein staatliches Einspringen bei Problemen der Schweizer Großbank verhindern sollten ("too-big-to-fail rules"), bedeuteten kurzfristig eine Belastung für die Aktie, schrieb Analystin Anke Reingen in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. In den kommenden Monaten sollte es diesbezüglich aber mehr Klarheit geben, was den Fokus wieder auf die langfristigen Geschäftspotenziale lenken dürfte./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 17:25 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0244767585