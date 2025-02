NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat Takeaway auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Er sehe zunehmend mehr Hinweise durch Daten für seine These, dass die Fusions- und Übernahmeaktivitäten im globalen Lieferbereich für Lebensmittel zunehmen werden, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Internetunternehmen. Dabei könnte der Internetbeteiligungsgesellschaft Prosus eine zentrale Rolle als "Königsmacher" in verschiedenen Märkten zukommen. Mit Blick auf Delivery Hero und Just Eat Takeaway sieht er strategischen Wert und Potenzial für eine Kombination aus beiden Unternehmen. Er verweist zudem auf eine mögliche Veräußerung der Lateinamerika-Aktivitäten von Delivery Hero und deren Kombination mit den iFood-Aktivitäten von Prosus./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 22:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012015705