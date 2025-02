DJ Novartis kauft Anthos Therapeutics für bis zu 3,08 Mrd USD

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Novartis kauft für einen Milliardenbetrag in den USA zu. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, wird das in den USA in Privatbesitz befindliche Biotech-Unternehmen Anthos Therapeutics für bis zu 3,08 Milliarden US-Dollar übernommen. Novartis werde bei Abschluss der Transaktion eine Vorauszahlung von 925 Millionen Dollar leisten. Die Transaktion umfasse außerdem potenzielle zusätzliche Zahlungen von bis zu 2,15 Milliarden Dollar abhängig vom Erreichen bestimmter Zulassungs- und Verkaufsmeilensteine.

Anthos Therapeutics wurde im Jahr 2019 von Blackstone Life Sciences und Novartis gegründet. das Unternehmen verfügt in seiner Pipeline über das Mittel Abelacimab zur Vorbeugung von Schlaganfällen und Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern. Das Mittel befindet sich in der Phase-3-Entwicklung.

Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

February 11, 2025

