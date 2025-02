Die Erholung bei TUI geht voran. Im 10. Quartal in Folge konnte der Tourismuskonzern sich verbessern und reduzierte seinen Verlust. Gucci belastet Kering. Der Luxuskonzern hat hier eine umfassende Baustelle, die Umsatz und Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr erheblich unter Druck setzten. Der Gegenwind für Amadeus Fire hält weiter an. Der Personaldienstleister enttäuschte beim Umsatz, was sich stark negativ auf das "bereinigte" EBITA auswirkt.Der Aktienhandel in Asien steht am Dienstagmorgen weitgehend unter Abgabedruck. Dieser fokussiert ...

