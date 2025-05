NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering von 240 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania kürzte in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar seine Schätzungen für den Luxushersteller. Luxusgüter- und Sportartikelhersteller hätten ein turbulentes erstes Quartal hinter sich. Adidas bevorzugt er unter den Sportartikelkonzernen, unter anderem aufgrund der starken Markendynamik. Im Luxussektor sind LVMH und Burberry seine Favoriten, wobei er bei LVMH das von hoher Qualität geprägte Portfolio und bei Burberry die Kehrtwende betonte./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 17:29 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121485