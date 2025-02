Emmen - Der IT-Grosshändler Also setzt seine internationale Wachstumsstrategie fort und expandiert in die USA. So hat das Innerschweizer Unternehmen in Übersee eine auf das Cloud-Geschäft fokussierte Tochtergesellschaft gegründet. Die neue US-Tochter Also Cloud US habe ihre Geschäftstätigkeit mit ersten Kunden bereits aufgenommen und konzentriere sich auf die Beschleunigung von Cloud-Migrationen, Cybersicherheit und die Einführung von KI-Lösungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...