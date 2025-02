Unter Druck steht heute im frühen Handel die Aktie von Merck KGaA. Der Pharmakonzern hat bestätigt, dass man sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit der US-Firma Springworks Therapeutics befinde. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet. Die Hessen verwiesen darauf, dass man keine rechtlich bindende Vereinbarung getroffen habe. Es gebe keine Gewissheit, dass eine Transaktion zustande kommen werde, so Merck in der Mitteilung weiter. Außerdem müssten noch kritische Bedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...