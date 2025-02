EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

artec technologies AG startet mit starker finanzieller Basis in das Jahr 2025: Vertriebsoffensive und neue KI-Tools geplant



11.02.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





artec technologies AG startet mit starker finanzieller Basis in das Jahr 2025: Vertriebsoffensive und neue KI-Tools geplant Starkes Jahresendgeschäft

Traditionell sehr solide finanzielle Basis nochmals verbessert

Hohe Liquidität soll für Vertriebsoffensive und neue KI-Tools genutzt werden Diepholz, 11. Februar 2025 - Nach einem starken Jahresendgeschäft startet die artec technologies AG (ISIN DE0005209589), Spezialist für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von audiovisuellen Daten aus offenen Informationsquellen (OSINT), mit hoher Liquidität für Investitionen in weiteres Wachstum in das Jahr 2025. Gemäß vorläufigen, ungeprüften betriebswirtschaftlichen Auswertungen wurden im Geschäftsjahr 2024 Aufträge in Höhe von 2,87 Mio. € (Vj.: 2,96 Mio. €) fakturiert. Besonders stark fiel das vierte Quartal aus: Allein in den Monaten November und Dezember 2024 wurden 1,10 Mio. € (Vj.: 0,83 Mio. €) in Rechnung gestellt und von den Kunden bezahlt. Die Aufträge kamen aus unterschiedlichen Bereichen - darunter Medien, Sicherheitsbehörden, Medizin und Raumfahrt - und wurden sowohl von Bestands- als auch Neukunden erteilt. Es ist zu beachten, dass nicht alle Aufträge bis zum Jahresende 2024 abgeschlossen wurden. Ein Teil der Projekte umfasst mehrjährige Supportverträge, die im Rahmen des Jahresabschlusses periodengerecht abgegrenzt werden. Daher können die endgültigen Ergebniskennzahlen derzeit noch nicht veröffentlicht werden. Aufgrund der bereits in 2024 von Kunden bezahlten Rechnungen hat sich die bei artec traditionell sehr solide finanziellen Basis - Eigenkapitalquote seit Jahren immer über 80 % - nochmals verbessert. So stehen dem Technologieunternehmen zum Jahresstart liquide Mittel in Höhe von 0,67 Mio. € zur Verfügung. Dies sind deutlich mehr als die 0,13 Mio. € im Vorjahr. Zudem erwartet artec eine Zahlung von bis zu 0,65 Mio. € aus der im Jahr 2024 zugesprochenen nicht rückzahlbaren Forschungszulage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Eine weitere Innovations-Förderung ist für 2025 beantragt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen zum Bilanzstichtag 31.12.2024 mit 0,086 Mio. € (Vj.: 0,087 Mio. €) genauso auf dem niedrigen Vorjahresniveau wie der Forderungsbestand mit 0,405 Mio. € (Vj.: 0,408 Mio. €). Aufgrund der hohen Liquidität und bei Bedarf zur Verfügung stehender Kreditlinien ist sichergestellt, dass artec im laufenden Jahr in weiteres Wachstum und technologische Weiterentwicklung investieren kann. So soll der Vertrieb durch zusätzliches Personal und gezielte PR-Maßnahmen gestärkt werden. Technologisch wird artec im laufenden Jahr seine Plattformen MULTIEYE und XENTAURIX mit neuen KI-Tools erweitern. Insgesamt sieht sich artec gut aufgestellt, um von der wachsenden Bedeutung europäischer digitaler Souveränität in den Bereichen Infrastruktur, Technologie und Datenschutz zu profitieren. Der Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich Ende April 2025 veröffentlicht. Zur Frühjahrskonferenz (12. bis 14.05.2025) in Frankfurt/Main wird artec die Planungen für 2025/26 konkretisieren. Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516



11.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com