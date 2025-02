Rivian nimmt ab sofort in den USA Bestellungen für seinen elektrischen Transporter namens EDV an, den der kalifornische Hersteller bisher exklusiv für den E-Commerce-Riesen Amazon produziert hat. Die Preisliste beginnt bei knapp 80.000 Dollar. Rivian und Amazon haben ihre Exklusivitätsklausel Ende 2023 beendet. Seitdem testet der US-Hersteller seinen EDV bereits "mit mehreren großen Flotten in den USA und bereitet sein Flottenmanagementverfahren ...

