Die Nfon-Aktie wird in Nebenwertekreisen als heißer Tipp gehandelt. Der Anbieter für Cloud-Business-Kommunikation nimmt operativ Fahrt auf. Auch die Aktie ging vergangene Woche in den Rally-Modus über und verzeichnete zweistellige Kursgewinne. Über das Kernprodukt Cloudya bietet Nfon seinen 55. 000 Firmenkunden und über 660. 000 einzelnen Nutzern Internettelefonie und Videokonferenzen an. Im dritten Quartal legten die Umsätze um rund sechs Prozent zu, das Betriebsergebnis sprang um 35 Prozent nach ...

