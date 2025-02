Die beiden Photovoltaik-Reinigungsspezialisten Sun-X und Sunbrush haben sich zusammengetan, um Produktionszyklen und Lieferzeiten des Roboters zu verkürzen und eine "Absatz-Expansion" zu starten. Die Fertigung des von Sun-X entwickelten Systems erfolgt künftig am Sunbrush-Standort in Bayern. Sun-X und Sunbrush, beide in Bayern beheimatet, wollen künftig in einem wichtigen Geschäftsfeld kooperieren. Der von Sun-X entwickelte Reinigungsroboter Sunbotics soll mit vereinten Kräften zu neuen, vor allem auch internationalen Erfolgen geführt werden. Sunbrush bietet vor allem große, an Fahrzeugen montierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...