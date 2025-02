FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat UBS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29 auf 37 Franken angehoben. Die gesunkene Bewertung nach der negativen Kursreaktion auf Quartalszahlen, die rückläufige Verschuldung und höhere Gewinne dank Kostensenkungen rechtfertigten die neue Anlageempfehlung für die Aktien der Schweizer Großbank, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 08:08 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0244767585