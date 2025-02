Amadeus Fire veröffentlichte vorläufige Ergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2024, die trotz herausfordernder wirtschaftlicher Bedingungen eine gewisse Widerstandsfähigkeit zeigen (Jahresumsatz nur 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr rückläufig). Allerdings verzeichnete das 4. Quartal einen deutlich stärkeren Rückgang von 11 % im Jahresvergleich, was auf die anhaltend (und sich verschlechternde) negative Stimmung unter deutschen Unternehmen sowie politische Unsicherheiten hinweist. Die operative Bruttomarge sank um 80 Basispunkte auf 54,2 %, was zu einem Rückgang des operativen Bruttogewinns um 3 % im Vergleich zum Vorjahr führte. Das EBITA fiel jedoch um ca. 21 % auf 55,5 Mio. EUR, und lag damit leicht unter der Unternehmensprognose von 58 Mio. EUR, da Amadeus nur begrenzte Möglichkeiten hat, Kosten anzupassen, und dies zudem nur mit zeitlicher Verzögerung möglich ist. Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass die negative Stimmung in Deutschland anhalten dürfte, was das Unternehmen möglicherweise auf ein weiteres schwaches Geschäftsjahr einstellt. Mutige Investoren könnten jedoch von einem Aufwärtspotenzial profitieren, da die Analysten von mwb research davon ausgehen, dass die meisten Schwächen bereits im Aktienkurs von Amadeus eingepreist sind. Die Analysten bekräftigen daher ihre KAUF-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 105,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Amadeus%20FiRe%20AG