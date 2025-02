DJ PTA-News: Veganz Group AG: Markeninnovationen auf der Branchenmesse BIOFACH

Ludwigsfelde (pta/11.02.2025/10:45) - Ludwigsfelde, den 11. Februar 2025 - Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ) präsentiert auf der diesjährigen BIOFACH ihre jüngsten Innovationsprodukte unter den Marken Mililk®, Happy Cheeze und Veganz. Die BIOFACH ( http://www.biofach.de ) ist die weltweit größte Messe und Weltleitmesse für ökologische Konsumgüter.

Parallel dazu sind die erfolgreichen veganen Käsealternativen von Happy Cheeze bei Dennree ( http:// www.dennree-biohandelshaus.de ) im Aktionsangebot. Veganz sichert mit seinen Innovationen das weitere Wachstum ab und baut setzt seine Innovationsstrategie fort.

Die Veganz Bio Innovation Mililk® ist ein Vollkorn-Haferdrink aus dem 2D-Drucker, der nach dem Do-It-Yourself-Prinzip einfach mit Wasser vermischt einen frischen Bio Barista Haferdrink ergibt. Mililk® wird auf der BIOFACH in der praktischen 1L Variante im Tetra-Pack Format vorgestellt.

Durch das innovative Druckverfahren und platzsparende Blattformat spart Mililk® 72 Prozent Müll, 86 Prozent Gewicht und mehr als 90 Prozent CO2. Durch die niedrige Verarbeitungsstufe, die Bio- und Barista-Qualität sowie durch die individuelle und frische Zubereitung ist Mililk® auch als hochwertige Kochsahne bis hin zu allen Latte-Art-Variationen einsetzbar. Mililk® ist zudem leicht portionierbar und lange ohne Kühlung haltbar.

Darüber hinaus werden die Mililk® Creamer Drops als nachhaltige und innovative vegane Kaffeesahne-Alternative, insbesondere für die Anwendung in der Verkehrsgastronomie, vorgestellt.

Unter der Marke Happy Cheeze präsentiert Veganz eine neue Weichkäsealternative auf Cashewbasis mit Blauschimmel: Der Blaue. Die Bio-Käsealternative ist schonend gereift, handgemacht sowie soja- und palmölfrei. Durch seine cremige Konsistenz und seinen aromatischen Geschmack überzeugt das vegane Produkt alle Käseliebhaber.

Happy Cheeze ist der Marktführer für vegane Weichkäse im Bio-Fachhandel und ist mit seinen beliebten Produkten vom 12.2. bis 25.2.2025 in allen Denns Bio-Filialen unter anderem mit den folgenden Produkten im Angebot: der Streichgenuss auf Cashewbasis mit griechischen Kräutern sowie der Cremige Klassik, eine Käsealternative auf Blumenkohlbasis.

Unter der Marke Veganz wird auf der BIOFACH die Innovative Protein Cake Bar-Produktreihe präsentiert. Diese besonders natürlichen und köstlichen Proteinriegel sind einzigartig im Markt. Sie bieten ein vielschichtiges Geschmackserlebnis, vereinen eine kuchenähnlich weiche Textur, einen farbigen Kern, einen Schokoladenüberzug und einen hohen Proteingehalt zu einem einzigartigen Genuss. Natürlich sind die Produkte vegan und bio. In der Produktreihe wird es drei Sorten geben: Lemon Cake, Salted Pistachio sowie Double Choc & Caramel. Die neuen Produkte werden ab dem zweiten Quartal 2025 verfügbar sein.

Ebenfalls neu vorgestellt wird die Limited Edition des Choc Bar White Coconut in Kooperation mit der Tierrechtsorganisation PeTA. Beide setzen ein Zeichen für den Klimaschutz und den Tierschutz gleichermaßen. Der vegane Kokos-Riegel steht nicht nur für bewussten Genuss, sondern unterstützt nachhaltigen Kokosanbau, der die Ausbeutung von Affen in Thailand vermeidet.

Den Veganz Top-Seller gibt es jetzt mit weißer veganer Schokolade umhüllt von erfrischender Kokoscreme. Der Choc Bar White Coconut enthält 21 Prozent weniger Zucker als konventionelle Vergleichsprodukte und ist aus hochwertigen Bio-Zutaten, ohne Palmfett und nachhaltig verpackt in Papier. Der Riegel ist ab Ende Februar bei HIT und Rossmann erhältlich.

Vom 11.-14. Februar 2025 können die interessierten Fachbesucher sich am Veganz-Stand in der Halle 9, Stand 9-424 selbst von der Produktqualität überzeugen und die neuen Produkte verkosten.

Über die Veganz Group AG

Die im Jahre 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln. Zu den Veganz-Marken zählen auch Happy Cheeze, Mililk, Peas on Earth und OrbiFarm. Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie diesen neuen Wachstumsmarkt aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend in der deutschsprachigen Region zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen.

Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch flächendeckend im Groß- und Einzelhandel verfügbar, u.a. bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet. Das Sortiment von Veganz wird sukzessive durch hochwertige und innovative Artikel optimiert, während parallel die nachhaltige Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessert wird.

Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Auswirkungen mit dem B Corp-Zertifikat ausgezeichnet, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

