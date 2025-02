Martin Hartmann übernimmt als CEO, Florian Seitz wird CFO

Neue Ankeraktionäre stärken langfristige Stabilität

Übernahme von EKM Elektronik GmbH als strategischer Schritt

Der auf Elektronik- und Elektromobilitätslösungen spezialisierte Anbieter Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat eine umfassende Neuausrichtung eingeleitet. Mit Martin Hartmann als neuem CEO und Florian Seitz als CFO setzt das Unternehmen auf eine erfahrene Führung. Die bisherigen Mehrheitsanteile wurden von der Triathlon Holding GmbH an neue Investoren verkauft, darunter die JIAOGULAN Holding AG und die Geraer Batterie-Dienst GmbH.

Die neuen Ankeraktionäre bekennen sich zu einer langfristigen Beteiligung und haben umfangreiche Finanzmittel bereitgestellt, um die künftige Wachstumsstrategie zu unterstützen. Ein entscheidender Schritt ist die geplante Übernahme der EKM Elektronik GmbH, einem Spezialisten für Medizintechnik, Batterietechnik und Power Electronics.

Strategische Expansion und neue Geschäftsfelder

Mit der Akquisition von EKM plant Voltabox, seine Kompetenzen im Bereich der industriellen Elektromobilität und Elektroniklösungen weiter auszubauen. Das Unternehmen fokussiert sich auf Batteriesysteme für industrielle Anwendungen und strebt gleichzeitig eine stärkere Präsenz in der Medizintechnik sowie in der Automatisierungsbranche an.

Das neue Management hat zudem angekündigt, den Geschäftsbereich "VoltaMobil" zu verkaufen, um sich auf margenstarke Kernsegmente zu konzentrieren. Die Neuausrichtung soll Voltabox eine solide Basis für profitables Wachstum und eine nachhaltige Marktstellung sichern.

