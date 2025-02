Drei Chemieparks am Rhein erhalten künftig ihren Strom von einem PV-Park in Baden-Würrtemberg. WPD versorgt sie über ein Solarstrom-PPA. Die WPD GmbH hat mit dem Chemiepark-Betreiber Currenta GmbH & Co. OHG ein Power Purchase Agreement (PPA) abgeschlossen. Die Vereinbarung betrifft die Lieferung elektrischer Energie aus dem Photovoltaik-Projekt Lautlingen Süd, teilte WPD mit. Dieses befindet sich seit Ende letzten Jahres in Betrieb. Der Solarpark sei auf der Schwäbischen Alb in der Nähe von Albstadt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...